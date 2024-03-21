Всё это в рамках закупки 800 тысяч боеприпасов у зарубежных государств.

Последние полгода Вооружённые силы Украины страдают от нехватки боеприпасов, в связи с чем украинские военные вынуждены отступать со своих позиций, а общее истощение украинской армии лишь усиливается. Европейский союз не смог своевременно выполнить своё обещание по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов, поскольку в Европе отсутствуют производственные мощности, способные осилить такой объём. Военная помощь от Соединённых Штатов Америки и вовсе находится под вопросом, ведь согласия в Конгрессе по этому поводу не нашли.

На фоне этого Чехия представила свой план по экстренному приобретению 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм для Украины, которые будут закупаться в третьих странах. Вероятнее всего, поставщиками боеприпасов могут стать Южная Корея и арабские государства.

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Министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что чешские власти уже смогли найти 300 тысяч боеприпасов, которые могут поступить на склады украинской армии уже скоро (точный срок не обозначается), обеспечив передышку для украинских военных на несколько месяцев.

Чешский министр также добавил, что у их страны есть печальный опыт нахождения под контролем Москвы (речь о периоде существования Чехословацкой Социалистической Республики) и никто не хочет возвращаться в те советские времена, поэтому чешские власти не смогут стоять в стороне и смотреть, как Украина обходится без военной помощи от союзников.