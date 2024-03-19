В таком случае будет сопоставляться национальная безопасность с правами пользователей, предусмотренных первой поправкой к американской конституции.

На прошлой неделе Палата представителей одобрила законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками», требующий от владельцев приложений из Китая, России, Ирана и Северной Кореи передать (продать) контроль над их разработкой американскому покупателю, иначе доступ к ней будет ограничен для американцев. Американский президент Джо Байден поддерживает блокировку, поэтому дело осталось лишь за Сенатом, где законопроект, скорее всего, по примеру нижней палаты получит двухпартийную поддержку.

Помимо этого The Wall Street Journal сообщают, что Китай не даст компании ByteDance продать свой сервис покупателю из Соединённых Штатов Америки, даже если это приведёт к блокировке социальной сети.

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В этот раз издание опубликовало статью, в которой допускает, что китайская компания может подать в суд на американское правительство, требуя не блокировать их приложение на территории штатов. В таком случае высшие судебные инстанции должны будут сопоставить цели по обеспечению национальной безопасности с первой поправкой к американской конституции, которая запрещает ограничивать свободу слова.

На текущий момент ByteDance официально не предпринимают каких-либо реальных действий по предотвращению блокировки их сервиса на территории Соединённых Штатов Америки.