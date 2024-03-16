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Nacvark
WSJ: Власти Китая не санкционируют продажу TikTok, что приведёт к её блокировке в США
Китайские власти считают более предпочтительным вариант с блокированием китайского сервиса в штатах, чем его продажа американскому покупателю.

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Недавно была информация о том, что в Палате представителей двухпартийную поддержку получил законопроект, предполагающий блокирование социальной сети TikTok, если она останется на счету китайской компании ByteDance. Соответствующее решение поддерживает американский президент Джо Байден и  скорее всего в Сенате также абсолютным большинством примут решение в поддержку законопроекта.

В таком случае единственным вариантом избежать блокировки китайского сервиса в Соединённых Штатах Америки будет его продажа американской компании, которая снизит опасения американских властей насчёт передачи TikTok данных о пользователях китайским спец. службам.

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Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Китай не согласится на продажу китайского сервиса иностранной компании. Китайские власти считают более предпочтительным вариант с блокированием TikTok на территории Соединённых Штатов Америк, нежели утрата контроля над социальной сетью. В ByteDance придерживаются аналогичной точки зрения, что продать сервис им попросту не дадут местные власти.

Более того, министерство торговли Китая обратились к американским коллегам с призывом перестать оказывать давление на социальную сеть. 

#сша #китай #tiktok
2
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