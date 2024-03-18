Российские дипломаты утверждают, что Секретная служба Государственного департамента блокировала проход российских граждан в посольство для голосования.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направит ноту протеста Соединённым Штатам Америки в связи с действиями Секретной службы Государственного департамента страны (в данном случае - служба безопасности посольства), которая препятствовала волеизъявлению российских граждан на президентских выборах, не пуская их в здание посольства.

Посол отметил, что он всегда с уважением относился к работу Государственного департамента, сотрудники которого эффективно исполняли свои обязанности при поступлении обращений от работников российского посольства, реагируя на них. Однако сейчас ситуация изменилась и работники Секретной службы ведомства блокировали вход в посольство, создавая помеху для граждан России, желавших отдать свой голос на президентских выборах, находясь за границей.

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Помимо этого сотрудники ведомства игнорировали провокаторов, призывающих не идти на выборы. Впрочем, тут компетенция американских государственных служащих действительно ограничена, ведь по сути если всё ограничивалось обычными словесными призывами, то помехи избирательному процессу не было, как и агитаций за определённого кандидата.

Анатолий Антонов подчеркнул, что у него будет несколько минут для того, чтобы поднять этот вопрос на встречах в Белом доме и Государственном департаменте, где он изъявит «самый жесточайший протест» в отношении ситуации с неэффективным обеспечением безопасности посольства.