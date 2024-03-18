Всего было запущено три ракеты в рамках учебных пусков.

Объединённый комитет начальников Южной Кореи сообщил о зафиксированном пуске трёх баллистических ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в направлении Японского моря.

Позже японская береговая охрана раскрыла подробности пуска, сообщив, что первая из запущенных северокорейских ракет упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии. Спустя полчаса был осуществлён пуск второй ракеты, а за ней последовала третья.

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Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что никакого воздействия на страну оказано не было. На текущий момент в КНДР никак не комментировали ситуацию, но можно с уверенностью сказать, что это очередной учебный пуск.

Предыдущий пуск баллистических ракет в регионе со стороны КНДР осуществлялся в январе. Две недели ранее, южнокорейские военные сообщали о пуске крылатых ракет, подчеркнув, что они поддерживают тесный контакт с Соединёнными Штатами Америки для отслеживания признаков провокации со стороны своего северокорейского соседа.

Таким образом с начала 2024 года Северная Корея провела четыре учебных пуска крылатых ракет и ещё два пуска баллистических ракет.