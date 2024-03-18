Британское военное командование считает целесообразным удерживать оборону и наносить удары по Крыму.

Издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники, пишет, что Министр обороны Великобритании Грант Шэппс и начальник Штаба обороны страны Тони Радакин порекомендовали Украине воздержаться от наступления на северных и восточных направлениях зоны боевых действий. Они предлагают перейти в глухую оборону и даже отступить с некоторых проблемных позиций.

Британские военные чиновники допускают, что новый Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, до этого командовавший Сухопутными войсками, может зациклиться на сухопутных операциях, а это, в свою очередь, противоречит западной доктрине, под которую британцы хотят перестроить украинскую армию.

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Тони Радакин считает необходимым уделять внимание и суше, и воздуху, и морю. Не менее важным является формирование украинского военно-морского флота по иранскому образцу, который состоит из лёгких манёвренных кораблей и беспилотных летательных аппаратов, что как раз таки может позволить украинской армии защищать стратегически важные судоходные пути в относительно небольшой акватории Чёрного моря.

Таким образом Украина могла бы сосредоточить свои усилия на оказании давления на Крым, где переданные Великобританией дальнобойные ракеты уже смогли нанести определённый ущерб Черноморскому флоту России. Радакин видит ключ к успеху в уничтожении российских военных кораблей и особенно подлодок.