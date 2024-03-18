Альянс имеет требование к своим странам-участникам по оборонным расходам, которые должны составлять 2% от их ВВП.

В 2006 году страны-участники НАТО договорились, что их оборонные расходы должны быть равны 2% от ВВП. Однако только к 2023 году порог установили в качестве минимального и 11 стран, в том числе Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия смогли выполнить свои обязательства.

Издание Financial Times обратилось к Институту экономических исследований Германии, который подсчитал, что для соответствия требованию НАТО по оборонным расходам необходимо дополнительно взыскать со стран-участников 56 миллиардов евро ежегодно.

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Отмечается, что дефицит европейских стран в оборонной сфере напрямую связан с возлагаемыми на них кредитными обязательствами, по которым им и так приходится определённый процент от ВПП тратить на погашение задолженности. В связи с этим поиск новых средств требует сокращение финансирования других областей в процентном соотношении, а это может быть крайне непопулярным решением. Только за прошлый год Германия потратила на оборону на 14 миллиардов евро меньше, чем было необходимо, и это абсолютный антирекорд североатлантического альянса.

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу предлагали найти деньги путём снижения расходов на социальную политику, но он отказался от такого предложения. Впрочем, оно и понятно, ведь после решения властей сократить субсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства в стране разгорелись протесты фермеров.

Оборонный дефицит сохраняется в Испании (11 миллиардов евро), Италии (10,8 миллиардов евро) и Бельгии (4,6 миллиардов евро). Примечательно, что все эти страны вошли в список стран Европейского союза с государственным долгом, превышающим 100% от их ВВП.