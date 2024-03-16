Пока что её попытки безуспешны.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже как минимум четыре раза публично заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, ведь это требует контроля целей и пусков, проводимых украинскими военными, для чего придётся привлекать немецких специалистов. В Берлине обеспокоены, что такие действия могут втянуть Германию в российско-украинский конфликт, хотя, например, Британия и Франция всё-таки пошли на такой риск осознанно, передавая Украине Storm Shadow.

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что министр иностранных дел Германии Бербок ищет возможность передать Украине немецкие ракеты Taurus двумя путями: либо уговорив немецкого канцлера, либо попросту найдя способ обойти его запрет.

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В обеих случаях немецкий министр хочет привлечь к своему плану Великобританию, которая должна будет выступить посредником, получить немецкие ракеты, а после передать их Украине. Помимо этого Лондон возьмёт на себя контроль над базированием Taurus и выбором целей, по которым ракеты будут применять. Соответствующая инициатива имеет определённую популярность в немецком парламенте, в том числе в крупной политической партии «Зелёные»

Однако, как подчёркивает Der Spiegel, сейчас попытки Бербок безуспешны и ей пока не удалось уговорить Шольца пойти на риск, как и найти способ обойти его запрет.

Ранее Financial Times сообщили о последствиях для немецкого арсенала Taurus в случае поставок ракет Украине. Как оказалось, слова компании-производителя насчёт быстрой компенсации поставок не соответствуют действительности и на самом деле придётся потратить около двух лет, чтобы возобновить работу производственной линии по выпуску дальнобойных ракет немецкого производства.