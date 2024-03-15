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Nacvark
Defense News: ВМС США откладывают строительство новейшей подлодки из-за нехватки средств
Строительство откладывалось уже во второй раз из-за необходимости финансировать текущие проекты.

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Издание Defense News, ссылаясь на официального представителя Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, пишет, что в командовании приняли решение отложить строительство новейшей ударной подводной лодки проекта SSN (X), которая должна прийти на замену атомным субмаринам типа Virginia.

Отмечается, что изначально строительство подлодки хотели начать в 2031 год, после проект отложили на 2035 год, а сейчас и вовсе точной даты нет: плановые работы начнутся в начале 2040-х годов.

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Дело в том, что бюджет военно-морских сил на 2025 финансовый год ограничен и для реализации текущих проектов необходимо отложить расходы на разработку SSN (X), эсминца DDG (X) и истребителя F/A-XX (замена F-18 в дополнении к F-35)

Реальные меры по продолжению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию новой атомной подводной лодки были предприняты ещё в 2021 году, когда военно-морским силам выделили 98 миллионов долларов финансирования. Однако на сегодняшний день в командовании не торопятся разрабатывать новую технику «X поколения»

Заместитель министра Военно-морских сил страны Эрик Рэйвен подтвердил, что в планировании графиков строительства его ведомство осознанно пошло на риск, чтобы расставить приоритеты для ключевых инвестиций.

#сша
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Будешь смеяться но у него на родине провайдеры ещё карты диалапного доступа ещё продавали буквально недавно, походу чимба их один и покупает
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