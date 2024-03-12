Немецкая задница ещё не забыла русского сапога.

Канцлер Германии Олаф Шольц чётко определил позицию немецкого правительства не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как украинские военные могут достать ими цели даже до Москвы, а для осуществления контроля запусков необходимо отправлять немецких специалистов на украинские территории, чего в Берлине избегают.

Министр иностранных дел страны Анналена Бербок в эфире телеканала ARD заявила, что допускает вариант кругового обмена ракетами Taurus с Великобританией, чтобы предоставить Украине новые дальнобойные ракеты. Она считает, что «это был бы вариант» и вообще идея кругового обмена принадлежит немцам, поскольку Германия имела опыт в их проведении другими вооружениями.

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Стоит напомнить, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung подтвердил готовность передать Украине новую партию британских ракет Storm Shadow взамен на немецкие более дальнобойные Taurus. Он подчеркнул, что в британском правительстве готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта в поддержке Украине.

В Бундестаге по-прежнему пытаются согласовать резолюцию, призывающую правительство Германии к передаче ракет Taurus украинской армии. Идея поставок в целом имеет достаточную поддержку в немецком парламенте, но её попытки продвинуть оппозицией в лице ХДС/ХСС обречены на провал как минимум из-за официальной позиции Шольца.