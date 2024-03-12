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Канцлер Германии Олаф Шольц чётко определил позицию немецкого правительства не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как украинские военные могут достать ими цели даже до Москвы, а для осуществления контроля запусков необходимо отправлять немецких специалистов на украинские территории, чего в Берлине избегают.
Министр иностранных дел страны Анналена Бербок в эфире телеканала ARD заявила, что допускает вариант кругового обмена ракетами Taurus с Великобританией, чтобы предоставить Украине новые дальнобойные ракеты. Она считает, что «это был бы вариант» и вообще идея кругового обмена принадлежит немцам, поскольку Германия имела опыт в их проведении другими вооружениями.
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Стоит напомнить, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung подтвердил готовность передать Украине новую партию британских ракет Storm Shadow взамен на немецкие более дальнобойные Taurus. Он подчеркнул, что в британском правительстве готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта в поддержке Украине.
В Бундестаге по-прежнему пытаются согласовать резолюцию, призывающую правительство Германии к передаче ракет Taurus украинской армии. Идея поставок в целом имеет достаточную поддержку в немецком парламенте, но её попытки продвинуть оппозицией в лице ХДС/ХСС обречены на провал как минимум из-за официальной позиции Шольца.