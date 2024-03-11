Очень просто, надёжно и эффективно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в интервью местному изданию Magyar Nemzet детально рассказал о плане американского политика по завершению российско-украинского конфликта.

По словам главы венгерского правительства, Трамп не вложит в боевые действия на украинских территориях ни копейки и конфликт завершится, посколько Украина сама не способна стоять на ногах. Если американцы не станут давать деньги и оружие, то европейцы попросту финансово не вытянут помощь украинским властям, и боевые действия закончатся переговорами.

реклама

Орбан также отметил, что если Европа боится русских и хочет иметь высокий уровень безопасности, необходимо за это платить - строить собственную армию, оборудование, или, если использовать помощь американцев, то платить американцам за безопасность.

Впрочем, на этом Виктор Орбан не перестал нахваливать американского коллегу. Он сравнил его с героем венгерских сказок, «страдающей собакой» и тем, кто проходит «очистительный огонь», кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить денег, чьё выдвижение пытаются запретить. Однако, как считает венгерский премьер, Трамп сражается и, как бывает в венгерских народных сказках, в конце он победит.