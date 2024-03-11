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Nacvark
Нетаньяху объявил о скором завершении операции в секторе Газа и отверг перемирие с ХАМАС
И тут же наступит мир и благодать.

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В последнее время давление мирового сообщества на Израиль из-за операции в секторе Газа усилилось, а американский президент Джо Байден и вовсе назвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вредным для израильского государства, так как своими решениями в анклаве он порочит израильскую репутацию в мире.

Глава израильского правительства в интервью изданию Politico допустил, что операция в секторе Газа может быть завершена через один - два месяца, поскольку израильской армии удалось ликвидировать три четверти боевых батальонов ХАМАС.

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«... боевые действия не займут более двух месяцев - может быть, шесть недель, может, четыре» - утверждает израильский политик.

Помимо этого Нетаньяху подчеркнул, что не собирается отдавать приказ о прекращении огня с 10 марта по 9 апреля (в честь Рамадана), а перемирие с ХАМАС не предвещается. По словам израильского премьера, он бы хотел увидеть освобождение ещё одной партии пленных, в обмен на временное прекращение огня, как это было в ноябре 2023 года, но переговоры с палестинской группировкой не привели к соглашению.

Ранее была новость об отправке Соединёнными Штатами Америки военного корабля с 1 тысячей американских военных в сектор Газа, где они должны оборудовать временный порт для доставки гуманитарной помощи в анклав. Сроки строительства портового сооружения обозначали в два месяца. Если слова Биньямина Нетаньяху о скором завершении боевых действий всё же правдивы, то в таком случае необходимость такой меры от штатов пропадает и, скорее всего, американские власти были бы заранее предупреждены об этом, ведь на строительство временного порта также нужны средства.

#израиль #хамас #палестина #сектор газа #нетаньяху
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