Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США отправили 1 тыс. военных в сектор Газа для строительства временного порта
Через него будут доставлять гуманитарную помощь в анклав.

реклама

Доставка гуманитарных грузов в сектор Газа грузовиками показала себя неэффективно и при этом имела риски для гражданского населения, выражаемые нападениями на пункты раздачи помощи. Для усиления потока помощи, Соединённые Штаты Америки прибегли к «гуманитарным бомбардировкам», сбрасывая ящики с помощью самолётами, но и тут появилась информация о гибели палестинцев в результате нераскрытия парашютов, закреплённых на контейнерах. Позже, ряд американских изданий начали писать об отданном американским президентом Джо Байденом приказе по строительству временного порта в анклаве, через который будет поставляться помощь мирному населению.

Спустя несколько дней информация была подтверждена сообщением Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, которое сообщило об отправке корабля тылового обеспечения General Frank S. Besson с базы Лэнгли-Юстис в восточную часть Средиземного моря, то есть к берегам сектора Газа. На борту американского корабля находится порядка одной тысячи американских военных, включая инженеров и оборудование для строительства временного порта.

реклама

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки планирует построить порт в течение следующих двух месяцев. После этого он будет принимать участие в доставке гуманитарных грузов, в частности продовольствия, медикаментов, строительных материалов для возведения временных жилищ палестинцам. Израиль поддержал американскую морскую инициативу, но будет инспектировать все грузы перед их выходом с расположенного рядом Кипра.

В Белом доме с самого начала военной фазы палестино-израильского конфликта поддерживали идею оказания гуманитарной помощи Палестине, когда в Республиканской партии, например её кандидат в американские президенты Дональд Трамп, считает это пустой тратой денег на грузы, которые впоследствии достанутся ХАМАС. За последнее время Администрация Джо Байдена ещё более жёстко подошла к вопросу военной операции израильской армии, призывая Израиль предотвратить её расширение. Байден уже резюмировал ранее о провале израильской политики, которая наносит вред Израилю своими действиями в секторе Газа, заставляя мир идти против идеи израильских по обеспечению безопасности своего государства.

#сша #палестина #сектор газа
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
8
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
В России построят новый автобусный завод
+
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
5
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
1
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Epic Games обратилась с жалобой в Еврокомиссию после блокировки их аккаунта разработчика
1
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
34
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
198
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
18
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
112
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
14
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
5
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
+
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+

Сейчас обсуждают

beltar
23:22
Сынок, у меня 3060 с конца 2022-го, хотя денег на счету явно побольше, чем у сопляка, вроде тебя. Я ее, правда, взял потому что не хотелось БП менять, а у 3060Ti большое TDP и нужны качественные испол...
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:22
Ну.... Россия обещала приголубить эти войска тактическим ЯО. На что в ответ придётся поставлять ЯО Украине... Или наносить удар самим... Правда тогда Россия тоже не знает, откуда может взяться цунами ...
Италия предостерегает НАТО от отправки войск на Украину во имя дипломатии
Шакро Старый
23:20
У вас устаревшая инфа, ещё вчера пять.
Российские войска уничтожили четвертый американский танк M1 Abrams
beltar
23:19
Вообще-то 4% - это уже довольно серьезно.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Александр Шеховцов
23:19
О чем статья? О кривых руках? Что тут сложного. Взял лай диск или накатал руфусом арони, с трекера. Закатал образ, потом с акронисом развернул на чистом диске- все. Или парагоном. Нет льем из пустого ...
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
REY_B_
23:18
Ну так будет ремастер? Или продают прошлогодний снег? Типа "тоже раритет".
Bethesda выпускает металлический Pip-Boy из вселенной Fallout
beltar
23:18
Ниче, что 4070Ti превосходит 3060 на 2 ценовых класса и одно поколение? И как 3060 стоить она не может.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
beltar
23:17
Это не тебе, Бублик, решать, какой монитор кому нужен.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:16
Понятно.... Хуанг и штуцера для водянок готов поставить новые... Естно "в целях повышения надёжности". З.Ы. А вот среди майнеров, водянки чего-то не прижились. Хотя казалось бы, чего проще поставить ц...
Дженсен Хуанг заявил, что будущие сервера для ИИ будут иметь жидкостное охлаждение
Жора Петросян
23:03
Он вообще крут, ---для настоящих геймеров !!
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем