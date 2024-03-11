Через него будут доставлять гуманитарную помощь в анклав.

Доставка гуманитарных грузов в сектор Газа грузовиками показала себя неэффективно и при этом имела риски для гражданского населения, выражаемые нападениями на пункты раздачи помощи. Для усиления потока помощи, Соединённые Штаты Америки прибегли к «гуманитарным бомбардировкам», сбрасывая ящики с помощью самолётами, но и тут появилась информация о гибели палестинцев в результате нераскрытия парашютов, закреплённых на контейнерах. Позже, ряд американских изданий начали писать об отданном американским президентом Джо Байденом приказе по строительству временного порта в анклаве, через который будет поставляться помощь мирному населению.

Спустя несколько дней информация была подтверждена сообщением Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, которое сообщило об отправке корабля тылового обеспечения General Frank S. Besson с базы Лэнгли-Юстис в восточную часть Средиземного моря, то есть к берегам сектора Газа. На борту американского корабля находится порядка одной тысячи американских военных, включая инженеров и оборудование для строительства временного порта.

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Министерство обороны Соединённых Штатов Америки планирует построить порт в течение следующих двух месяцев. После этого он будет принимать участие в доставке гуманитарных грузов, в частности продовольствия, медикаментов, строительных материалов для возведения временных жилищ палестинцам. Израиль поддержал американскую морскую инициативу, но будет инспектировать все грузы перед их выходом с расположенного рядом Кипра.

В Белом доме с самого начала военной фазы палестино-израильского конфликта поддерживали идею оказания гуманитарной помощи Палестине, когда в Республиканской партии, например её кандидат в американские президенты Дональд Трамп, считает это пустой тратой денег на грузы, которые впоследствии достанутся ХАМАС. За последнее время Администрация Джо Байдена ещё более жёстко подошла к вопросу военной операции израильской армии, призывая Израиль предотвратить её расширение. Байден уже резюмировал ранее о провале израильской политики, которая наносит вред Израилю своими действиями в секторе Газа, заставляя мир идти против идеи израильских по обеспечению безопасности своего государства.