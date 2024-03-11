К 2025 году поставлена цель вывести финансирование Бундесвера до 2% от ВВПП, на что необходимо было €52 млрд, но сейчас требуются дополнительные средства.

В прошлом года Германия согласовала финансирование, предполагающее рекордные суммы поддержки для Украины (8 миллиардов евро), а также нужд Бундесвера (52 миллиарда евро к 2025 году), который, в соответствии со стандартами НАТО, должен получать 2% от ВВП страны. До этих пор ряд немецкие власти попросту забывали о соблюдении данного стандарта, но кандидат в американские президенты Дональд Трамп напомнил им: если они не будут вкладывать в свою обороноспособность, то их никто не будет защищать. Возникший военный конфликт в Европе лишь повысил настороженность немцев.

Издание Bild пишет, что Министр обороны страны Борис Писториус отчитался немецкому канцлеру Олафу Шольцу о нехватке в оборонном бюджете на сумму от 4,5 до 6 миллиардов евро. В случае, если не покрыть возникшие расходы, то Германия так и не достигнет своей цели по соответствию требованиям альянса. В Министерстве финансов предложили Шольцу восполнить дефицит финансирования за счёт снижения социальных выплат, но глава немецкого правительства отказался рассматривать такой вариант.

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Дополнительные средства предназначены для закупки новой бронетехники, модернизации аэродрома Бюхель для дислокации в нём американских истребителей F-35, а также размещения новых формирований немецкой армии на территории Литвы.

Текущих выделенных средств хватит лишь на выплату заработных плат военнослужащим, отопление казарм, ремонт техники и другие обыденные нужны. На закупку вооружения по-прежнему будет отведено всего 500 миллионов евро.