Боевые действия на украинских территориях показали, что беспилотники внесут особый вклад в будущие войны.

Ещё в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал необходимость выделения беспилотных летательных аппаратов в отдельный род войск. После назначения Главнокомандующим Вооружённых сил Украины Александра Сырского, украинский президент поручил ему создать новый род войск - Силы беспилотных систем, а также назначить командующего. Украинский генерал смог выполнить поручения Зеленского.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, сделав выводы из боевых действий на украинских территориях, польское командование приняло решение создать «дроновые войска», по сути аналог Сил беспилотных систем Украины.

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Польский министр объясняет, что речь идёт не только о беспилотных летательных аппаратах, ведь дроны бывают ещё наземными и морскими. На встрече с руководством Военно-морских сил Владислав Косиняк-Камыш обсудил интеграцию беспилотников и адаптацию технологий, чтобы «не остаться позади»

На текущий момент Польша пытается наращивать свою военную мощь без особых мобилизационных мер. Польское правительство планирует увеличить численность армии до 220 тысяч человек уже к концу 2024 года, когда на начале текущего года в польской армии проходили службу 193 тысячи военных. Помимо этого фиксируется «бум» в военно-промышленном комплексе: польские власти массово создают контракты как для собственных оборонных компаний, так и обращаются к иностранным партнёрам.

Ранее The Wall Street Journal писало о планах Соединённых Штатов Америки произвести к 2028 году порядка тысячи беспилотных истребителей, управляемых искусственным интеллектом. На эту цель выделили 6 миллиардов долларов.