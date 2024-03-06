Странам Европейского союза придётся скинуться и найти поставщика за пределами Европы.

Ещё во время согласования поставки одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины от Европейского союза был поднят спор насчёт того, где закупать боеприпасы. Ряд европейских стран выступали за экстренную поддержку, прибегая к закупкам за пределами европейского континента, но президент Франции Эммануэль Макрон выступил против такого шага, настаивая на закупках в европейских странах для наращивания европейского производства.

Однако на текущий момент ситуация с боеприпасами обострилась, а Европейский союз не смог оперативно нарастить выпуск снарядов. Как итог, Чехия выдвинула идею по закупке боеприпасов для украинской армии за пределами Европы.

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По данным издания Bloomberg, уже на этой неделе Макрон приедет в Чехию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой по поводу их инициативы. Общими усилиями страны хотят добиться поставок 800 тысяч артиллерийских снарядов из третьих стран.

Нюанс в том, что закупка будет финансироваться не из специализированных фондов Европейского союза, например Европейского фонда мира, а за счёт добровольных двусторонних взносов стран-участников. Грубо говоря, Чехия предлагает скинуться деньгами на экстренную поставку снарядов Украине.

Источники Bloomberg утверждают, что ряд стран, включая Германию, Польшу, Нидерланды и Данию, согласились на идею Чехии, которая будет ответственна за процесс закупки боеприпасов.

После того, как состоится диалог между Макроном и Фиалой, Европейский союз организует встречу на уровне министров обороны и иностранных дел стран-участников союза, чтобы окончательно определиться с условиями и сроками экстренной помощи Киеву.