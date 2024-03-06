Страна всё ещё является членом ОДКБ, хоть и формально.

После того, как Азербайджан присоединил в свой состав Нагорно-Карабахскую республику, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что полагаться на одну Россию в сфере безопасности было ошибкой. После этого страна начала закупать оружие стандартов НАТО и активно проводить встречи с западными чиновниками. Выход из ОДКБ армянские власти пока что не рассматривают, хотя фактически деятельность армянской армии в рамках оборонительного альянса была приостановлена.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян, комментируя вопрос по поводу последствия выхода страны из ОДКБ, заявил, что армянское государство всё ещё является членом альянса. Что касается последствий выхода из альянса, то тут армянский генерал отказался отвечать на вопрос, сославшись на государственную войну. Вопрос поставок российского вооружения он не комментировал по этой же причине.

реклама

Стоит напомнить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не явился на саммит ОДКБ в Минске, а также заявил о приостановлении участия в альянсе. В то же время армянская армия активно участвует в учениях с западными странами и наращивает партнёрские отношения с НАТО в оборонной сфере.