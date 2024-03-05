Ситуация кажется несмешной после инцидента с перехватом разговора немецких генералов, обсуждавших поставки Taurus в Украину.

Издание Bild обратило внимание на сайт Министерства обороны Германии, где было опубликовано заявление министра обороны Бориса Писториуса для прессы «О прослушивании сообщений ВВС», доступ к которому можно было получить перейдя по ссылке и введя пароль «1234», указанный в сообщении.

Как отмечает немецкое издание, всё это вызывает большое возмущение на фоне недавнего инцидента, когда в руки российских журналистов попал аудиоперехват разговора немецких генералов, обсуждавших поставки дальнобойных ракет Taurus Украине и способы обучения украинских военнослужащих по использованию оружия данного типа, чтобы они могли атаковать Крымский мост.

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В материале Bild выразили надежду, что пароли «1234» и им подобные более не будут использоваться Бундесвером для защиты своих файлов.

Ранее The Wall Street Journal уже писали, что утечка разговора немецких генералов, попавшая в сеть, испортит отношения между Германией и НАТО. Дело в том, что офицеры Бундесвера обсуждали не только поставки ракет Taurus, но и опыт своих союзников по военному блоку в размещении на украинских территориях специалистов по эксплуатации ракет Storm Shadow. Такие промахи в организации коммуникации высших военных чинов могут угрожать безопасности североатлантического альянса.