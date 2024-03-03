В нём офицеры Бундесвера озвучили компрометирующую информацию.

Недавно в сети опубликовали перехват разговора между четырьмя немецкими генералами, которые обсуждали дальнейшие действия в случае передачи дальнобойных ракет Taurus Украине, а также озвучили другую информацию про союзников, имеющую компрометирующие признаки. Ряд авторитетных немецких изданий подтверждают подлинность опубликованной аудиозаписи, а немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал оперативно заняться расследованием инцидента.

Издание The Wall Street Journal предполагает, что утечка информации такого рода может испортить отношения между Германией и странами НАТО. Дело в том, что немецкие генералы в своём диалоге фактически подтвердили присутствие американских, британских и французских военных на украинских территориях, которые хоть и не принимают прямого участия в боевых действия, но оказывают помощь ВСУ в координировании ракетных атак и обслуживании западных ракет, в частности англо-французской Storm Shadow. Однако в Париже и Лондоне эту информацию официально отвергают.

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Помимо того, что в данной ситуации Кремль одержал информационную победу, участники североатлантического альянса могут обратиться к своему немецкому союзнику с вопросами, почему были допущены такие провалы в диалогах, со столь острой темой.