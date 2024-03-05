Французский президент утверждает, что он лишь допускал такой вариант, но пока что его не обсуждают.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением, где допустил отправку войск НАТО на украинские территории, поднял волнения среди союзников по военному блоку, которые отвергли такую возможность. При этом он подчёркивал, что все его слова осознанны, обдуманы, измерены, чем лишь повышал накал в этом вопросе.

Однако спустя время, комментируя в интервью чешскому изданию Pravo международную реакцию на его заявления после встречи в Париже, французский президент всё-таки отверг планы по отправке войск Франции на территорию Украины.

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По словам Макрона, он действительно допускает такую возможность, готов открыть дискуссию для раздумий, что ещё можно сделать для поддержки Украины, но в ближайшем будущем направление французского контингента войск на украинские территории не рассматривается.

Эммануэль Макрон также отметил итоги встречи в Париже, где европейские страны сошлись в пяти сферах партнёрства с Украиной:

кибербезопасность;

совместное военное производство;

содействие безопасности стран, уязвимых из-за российского-украинского конфликта;

поддержка Украины на границах с Белоруссией;

содействие по разминированию украинских территорий;

Вопрос отправки иностранных войск на Украину французский президент в список не включил, впрочем, оно и понятно, учитывая как на это отреагировали другие союзники по НАТО.