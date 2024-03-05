После того, как губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из предвыборной гонки, самостоятельно сняв кандидатуру в поддержку экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, единственным конкурентом на республиканских выборах для американского политика осталась Никки Хейли, придерживающаяся старых идей Республиканской партии и поддерживающая Украину.

В ряде штатов уже прошли праймеризы и по их итогам Трамп в большинстве регионах обходит Хейли с существенным отрывом. Предварительные выборы в Неваде и вовсе закончились для экс-президента результатом в 99,1%, а его оппонентка фактически отказалась расширять свою кампанию в этом штате, объяснив тем, что в нём выборы итак сфальсифицирует в пользу Дональд Трампа.

«Мы не потратили ни цента, ни унции энергии на Неваду», - объяснила тогда руководитель её предвыборной кампании Бетси Акни.

Однако по итогам прошедших в округе Колумбия выборах среди кандидатов от Республиканской партии Никки Хейли всё-таки одержала свою первую победу, получив 62,8% голосов, когда у Трампа всего 33,3% поддержки (оставшиеся проценты распределены между кандидатами, не имеющими особой поддержки)

Стоит отметить, что под округом Колумбия речь идёт о столице Соединённых Штатов Америки - Вашингтоне. Издание Associated Press уже ранее писало, что именно в американской столице Хейли имеет лучшие шансы на победу.

Впрочем, учитывая текущие общие результатов праймериза Республиканской партии, победа Никки Хейли никак значительно не скажется на положении Трампа в этих выборах, хотя она предоставила ей однозначно большое количество делегатов по сравнению с прошлыми итогами выборов.

На текущий момент праймериз Республиканской партии прошёл в десяти штатах. По их итогам Дональд Трамп имеет шестикратное преимущество над Никки Хейли, но кто знает, как ситуация будет развиваться дальше.