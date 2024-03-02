При первоначальном анализе генерация голосов нейросетями исключена.

Недавно в сети появилась информация о состоявшемся разговоре четырёх немецких генералов - бригадного генерала Военно-воздушных сил Германии Франка Грефе, инспектора Военно-воздушных сил Германии Инго Герхартца и сотрудниках центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. Офицеры обсуждали, как безопасно передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, стоит ли принимать участие в атаках на Крымский мост лично или всё же обучить украинцев делать это самостоятельно.

Расшифровка их беседы обнародована главным редактором RussiaToday Маргаритой Симоньян.

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Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой рассказывает, что, по всей видимости, запись разговора генералов является подлинной и работа нейросетей тут не причём. Отмечается провал Бундесвера, который допустил прослушку своих генералов разговоров русскими. Официально Бундесвер не подтвердил подлинность разговоров.

Предполагается, что прослушать могли генерала Грефе, который находился в Сингапуре и мог либо использовать незащищённую связь, либо в его комнате уже была установлены прослушивающая аппаратура.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц отверг возможность поставок немецких ракет Taurus, указав на риски их применения по целям в Москве. Немецкие генералы обсуждали применение именно этой ракеты и можно предположить, что они лишь анализировали ситуацию, продумывая план военных действий, в случае принятия этого политического решения.



