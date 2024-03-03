Речь о попавшем в сеть перехвате.

Недавно в сеть попала аудиозапись, где четыре немецких генерала обсуждали возможную передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, в ходе которой необходимо разработать дальнейший план действий. Они допускали либо планирование операций Бундесвером, либо обучение украинских военных по использованию данной ракеты, чтобы самим не вмешиваться в конфликт. Позже издание Der Spiegel подтвердило подлинность перехвата, как и ряд других немецких изданий, в том числе Bild.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию, пообещав быстро в ней разобраться. Он считает, что это очень серьёзная проблема и по ней тщательно, очень интенсивно и очень быстро всё выяснить. В Бундесвере отказались от комментариев по произошедшему инциденту.

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Стоит напомнить, что немецкий канцлер ранее уже исключил поставки ракет Taurus, из-за имеющегося риска их применения по объектам в Москве. Он также подчеркнул, что использование подобного оружия требует участия немецких военных, а это, в свою очередь, может привести к прямому вмешательству Германии в военную фазу российско-украинского конфликта.