Украинское зерно транзитом ехало из Польши в Литву, а после возвращалось на польские территории уже как не украинский, а как европейский груз.

В феврале польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной, чтобы остановить поставки украинских сельскохозяйственных продуктов, с которыми в Польше не могут конкурировать из-за дешевизны. Связано это с тем, что украинское зерно не соответствует дорогостоящим европейским стандартам и, соответственно, продаётся в разы дешевле.

Координатор фермерских протестов Кароль Печиньский заявил, что польские фермеры расширяют блокаду границы вплоть до литовских территорий, чтобы полностью перекрыть поставки украинского зерна в Польшу. Дело в том, что украинское зерно въезжало в Люблинское или Подкарпатское воеводство Польши, направлялось в Литву, а после возвращалось с литовских территорий на польские под видом товара Европейского союза, не имеющего ограничений.

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Печиньский сообщил о намерениях польских фермеров окончательно перекрыть транзит всех товаров с Литвы, чтобы остановить «зерновую карусель»

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сёл Польши Михал Колодзейчак утверждает, что, по его данным, украинское зерно не поступает из Литвы. Он уточнил, что из 1,5 тысячи проверенных Дорожной инспекцией грузовиков лишь один перевозил украинские товары транзитом.

Ранее украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк озвучил сумму ущерба, причинённого Украине в ходе блокады границы с Польшей. Украинский бюджет потерял около 520 миллионов долларов всего за два месяца блокады (декабрь и февраль), которые мог заработать, перевозя свои сельскохозяйственные товары через таможню.