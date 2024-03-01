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Nacvark
Украинский депутат озвучил убытки бюджета Украины от блокады границы с Польшей
В общей сложности, украинский бюджет потерял уже около 20 миллиардов гривен (~520 миллионов долларов)

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С начала второй декады февраля, польские фермеры приступили к массовому блокированию польско-украинской границы, чтобы прервать поток украинских сельскохозяйственных товаров которые не соответствуют европейским стандартам и, соответственно, стоят дешевле польских продуктов. На фоне этого, граница вновь оказалась в стадии блокады, в которой уже пребывала в декабре. При этом польские власти, в этом вопросе, Украину не поддерживают, так как не могут отказаться от своих фермеров.

Украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк озвучил сумму убытков, которую понёс украинский бюджет в связи с блокированием границы. По его словам, только за февраль украинские власти недополучили 8 миллиардов гривен (~200 миллионов долларов): при установленном плане в 47,5 миллиардов гривен, таможня получила лишь 39,5 миллиардов.

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Железняк отметил, что с такой ситуацией столкнулась Украина в декабре, когда власти поддержали блокаду. В январе правительство премьер-министра Дональда Туска отказалось от блокирования границы и фиксировался значительный приток средств по таможне, но с началом новой блокады ситуация ухудшилась.

В общей сумме, убытки по таможне составили 20 миллиардов гривен, то есть около 520 миллионов долларов. Депутат подчёркивает, что эти деньги нельзя перекрыть даже за счёт иностранной помощи или кредитов, средства фактически были изъяты из государственного бюджета, откуда выделяются финансы на армию. В такой ситуации украинским властям придётся искать «баланс в системе».

#украина #польша
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