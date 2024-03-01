Немецкий канцлер не хочет, чтобы из-за ошибки немецкие ракеты поразили какой-то объект в столице России.

Недавно канцлер Германии объявил, что немецкое правительство не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, о которых просил Киев. Несмотря на имеющуюся поддержку в этом вопросе в Бундестаге, поставлять ракеты попросту небезопасно, так как это может вовлечь Германию в российско-украинский конфликт уже напрямую, о чём говорил немецкий канцлер.

Несмотря на то, что прошлый ответ по Taurus был «окончательным решением», Шольц решил вновь объясниться по этому поводу на встрече с жителями Дрездена. Немецкий канцлер утверждает, что немецкие ракеты могут поражать цели на дистанции до 500 километров, а любое её неверное применение может закончится поражением цели где-нибудь в Москве.

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Олаф Шольц подчеркнул, что обеспечить контроль нанесения ударов немецкими ракетами можно только отправив немецких военных на украинские территории, но этот шаг он исключает.

Что касается уже переданных Украине дальнобойных ракет Storm Shadow меньшей дальности поражения цели, то, как сообщает немецкий канцлер, другие (Франция и Великобритания - ред.) точно также позаботились над тем, чтобы точно знать, что и где приземляется.