В вопросе отправки ракет данного типа поставлено окончательное решение.

Немецкий канцлер Олаф Шольц на организованной агентством Deutsche Presse-Agentur (DPA) конференции заявил, что Германия не поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он подчеркнул, что немецкое государство не должно никоим образом быть связано с целями, которые достигнет эта система.

Шольц добавил, что его поражает, как некоторых людей не волнует ситуация, в которой Германия может в известной мере дойти до прямого участия в российско-украинском конфликте на фоне таких потенциально опасных поставок оружия.

реклама

По словам немецкого канцлера, каждый, кто сталкивался с Taurus, должен понимать, что делается для управления полётом ракетой. Он очень раздосадован отсутствием баланса между тем, что Киеву необходимо, и дискуссиями по отправке дальнобойных ракет немецкого производства.

По оценке Олафа Шольца, Украине не хватает в первую очередь боеприпасов разных типов, а Taurus не имеет решающего значения. Это окончательное решение - заключил он.

Впрочем, если бы американские власти приняли решение по поставкам аналогичного вооружения, вполне вероятно, что Германия поставила бы Taurus так же, как когда-то было и с Leopard 2.