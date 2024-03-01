Король Великобритании Чарльз Филипп Артур Джордж, он же Карл III, в течение 64 лет имел титул Принца Уэльского, пока его мать Елизавета II правила на британских территориях. После смерти королевы 8 сентября 2022 года он унаследовал её трон, но уже в этом году у нового короля диагностировали рак предстательной железы. Британские средства массовой информации активно обсуждают состояние здоровья монарха. Некоторые даже писали, что король не будет проходить курс химиотерапии, отдав предпочтение нетрадиционным формам медицины с использованием трав.

Издание Daily Express сообщает, что на фоне этого британские власти разработали план «Менайский мост» (в честь пролива Менай, разделяющего британский остров Англси и Уэльс, где в течение долгого времени царствовал Карл III), который предусматривает план действий на случай смерти британского монарха. Отмечается, что передача престола ответственная процедура, требующая чёткого планирования.

В случае смерти Карла III первыми об этом будет проинформирована семья короля, в том числе его наследник принц Уильям, которому немедленно перейдёт престол. Новый король выступит с обращением к нации.

В документе все последующие дни после смерти короля именуются как D-day-номер дня (можно предположить - Dead-day), а это событие погрузит Великобританию в общенациональный траур вплоть до дня похорон. Гроб с телом монарха будет перенесён в Вестминстерский дворец, где желающие смогут выразить почтение с последующим захоронением короля.