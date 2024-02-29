Пресс-секретарь Белого дома утверждает, что президенту не нужна оценка умственных способностей.

Вчера президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прошёл ежегодный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где проходят обследования высокопоставленные чиновники страны. Сам осмотр продолжался 2,5 часа.

По итогам осмотра американский президент сообщил, что никаких изменений не выявлено и всё осталось, как и было в прошлом году и более того, его назвали слишком молодым - пошутил он. В прошлом году врачи Белого дома заключили, что Джо Байден может исполнять президентские обязанности, признав его годным.

реклама

Личный врач американского президента Кевин О'Коннор в своём заключении за 2024 год указал на ряд болезней Байдена, среди которых: гиперлипидемия, периферическая нейропатия, мерцательная аритмия, рефлюкс и артрит. Помимо этого американский политик страдает от сезонных аллергий. Всё это, на фоне 81-летнего возраста президента, ни о чём он говорит, особенно после заключения где О'Коннор считает Байдена «здоровым, активным и крепким мужчиной».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала на отсутствие необходимости Джо Байдену проходить тест на проверку когнитивных способностей.

Ранее миллиардер Илон Маск призывал ввести обязательную оценку умственных способностей для президентов страны, так как именно этот человек будет иметь доступ к ядерному чемоданчику.