Об этом сообщили ряд официальных лиц страны, ссылаясь на президента Джо Байдена.

По итогам прошедшей встречи лидеров стран-участников Европейского союза премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал об обсуждении отправки европейских войск на украинские территории. Позже с этими данными обратились за комментариями к европейским лидерам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не отверг такой исход, хотя подчеркнул отсутствие консенсуса в нём.

Некоторые страны, например Чехия и Польша, официально сообщили, что не имеют планов по отправке своих армий на украинские территории. Аналогичный комментарий был получен и от официальных лиц Соединённых Штатов Америки.

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого Дома Адриенн Уотсон заявила, что Соединённые Штаты Америки не имеют планов по отправке американских военных в Украину. Она отметила, что американский президент Джо Байден дал чётко это понять.

Что касается дальнейшей поддержки украинских властей от американского правительства, то тут Уотсон объяснила, что когда Конгресс утвердит дополнительное финансирование на сумму в 60 миллиардов долларов, тогда Украина получит всё необходимое оружие.