Украинский президент добавил, что он и сам отправиться на границу, если туда выйдет премьер-министр Польши Дональд Туск.

В феврале польские фермеры вновь подняли массовую забастовку на польско-украинской границе и успешно заблокировали импорт украинских сельскохозяйственных товаров в Польшу. Однако ситуация выходит из под контроля и сейчас забастовщики разворачивают все украинские грузовики, в том числе получившие разрешение на въезд в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своём решении отправить на границу с Польшей украинское правительство до 24 февраля. Он также обратился к премьер-министру страны Дональду Туску и президенту Анджею Дуде с призывом поддержать диалог, тоже отправившись на границу.

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Украинский президент добавил, что если диалог состоится, он готов вместе с украинским правительством выйти на границу.

Помимо этого в своём видеообращении Зеленский, в конце которого обратился к полякам на их языке, подчеркнул необходимость уважения интересов и украинских, и польских фермеров, призвав решить возникшие недопонимания.

На текущий момент блокирование польско-украинской границы продолжается из-за невозможности конкурирования польских фермеров с украинскими агропромышленными компаниями, которые не соблюдают дорогостоящие стандарты Европейского союза, тем самым продавая свой товар дешевле.