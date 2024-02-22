Его анонсировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Вчера начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что если украинская армия переживёт 2024 год, то вполне может начать новое контрнаступление уже в 2025 году. Он добавил, что для этого нужно восстановить собственные силы, попутно истощая противника.

Отставной полковник Анатолий Матвийчук в интервью Lenta заявил, что Вооружённые силы Украины действительно могут провести новое контрнаступление, но для этого необходимо решить три задачи, первая из которых - отразить наступления противника, то есть российской армии.

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Матвейчук считает, что Украине необходимо создать условия для восполнения потерь, а для этого необходимо призвать на военную службу порядка полумиллиона человек, но на текущий момент такая цифра звучит нереально. Помимо этого украинской армии придётся восполнить потери в бронетехники (боевых машин пехоты, танков, самолётов) и боеприпасов, что требует западной помощи.

Экс-офицер российской армии при текущих обстоятельствах исключает возможность нового контрнаступления. В то же время он допускает, что такую команду может дать украинское военное командование, однако это приведёт к тяжелейшим последствиям, уничтожению личного состава и потерям подконтрольных территорий.