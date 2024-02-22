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Вчера начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что если украинская армия переживёт 2024 год, то вполне может начать новое контрнаступление уже в 2025 году. Он добавил, что для этого нужно восстановить собственные силы, попутно истощая противника.
Отставной полковник Анатолий Матвийчук в интервью Lenta заявил, что Вооружённые силы Украины действительно могут провести новое контрнаступление, но для этого необходимо решить три задачи, первая из которых - отразить наступления противника, то есть российской армии.
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Матвейчук считает, что Украине необходимо создать условия для восполнения потерь, а для этого необходимо призвать на военную службу порядка полумиллиона человек, но на текущий момент такая цифра звучит нереально. Помимо этого украинской армии придётся восполнить потери в бронетехники (боевых машин пехоты, танков, самолётов) и боеприпасов, что требует западной помощи.
Экс-офицер российской армии при текущих обстоятельствах исключает возможность нового контрнаступления. В то же время он допускает, что такую команду может дать украинское военное командование, однако это приведёт к тяжелейшим последствиям, уничтожению личного состава и потерям подконтрольных территорий.