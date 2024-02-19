Он считает, что если бы американский президент дал интервью по примеру Путина, это предоставило бы больше возможностей странами услышать друг друга.

Недавно американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, которое обрело широкий ажиотаж, ведь подобных диалогов между российским президентом и представителем западного медиа уже давно не было.

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв, возглавляющий медиагруппу «Россия сегодня», отправил официальный запрос в Белый дом на проведение интервью с американским президентом Джо Байденом.

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В письме Киселёв утверждает, что между нашими странами (Россией и Соединёнными Штатами Америки - ред.) не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а Путин показал достойный пример, дав интервью для американского зрителя.

Дмитрий Киселёв утверждает, что Белый дом мог бы поступить эффективно, дав зеркальное интервью ему и, соответственно, предоставив российскому зрителю возможность себя услышать. Если американский президент ответит на запрос положительно, то проведённое интервью будет переведено на несколько иностранных языков и распространено на российских медиаплатформах и по всему миру.

Уже заранее можно предположить, что в Белом доме откажут в интервью журналисту, которого на Западе неоднократно именовали «рупором Кремля», из-за его позиции, соответствующей официальной позиции российских властей. В случае с Карлсоном ситуация в штатах была совершенно обратная, ведь он продвигает идею сотрудничества с Россией и не поддерживает действующего президента Джо Байдена.