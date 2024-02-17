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Начальник украинской разведки Кирилл Буданов пообещал ответить за отравление своей жены

Он утверждает, что знает, кто за этим стоит.
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Осенью 2023 года стало известно, что жена начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова - Марианна Буданова, была отравлена мышьяком. Помимо этого отравление было установлено у ещё нескольких высокопоставленных чиновников украинской разведки. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк подтвердил информацию, добавив, что обычно подобный способ отравления используют в военном деле.

Глава украинской разведки, отвечая в интервью французском изданию Liberation на вопрос про отравление его жены, заявил, что знает, кто за этим стоит. Он пообещал, что в скором будет ответ на эти действия и он произойдёт на российских территориях.

По словам Буданова, он не употреблял яд и ему сложно сказать, было ли это покушение на его жизнь. Однако украинский генерал отметил, что пережил много покушений и, скорее всего, ему предстоит пережить их ещё больше. Что касается состояния Будановой, то она идёт на поправку.

Журналисты французского издания также поинтересовались его реакцией на обеспокоенность Запада касаемо расширения зоны боевых действий на российские территории. В свою очередь Кирилл Буданов выразил своё безразличье, призвав их приезжать в Украину и смотреть на разрушенные города, после чего он якобы с радостью выслушает все оставшиеся вопросы.

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