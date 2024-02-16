Глава «Роскосмос» подчеркнул важность создания рыночных отношений для развития аналога SpaceX
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Генеральный директор «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая на международной выставке «Россия» (ВДНХ), заявил, что для создания аналога американской компании SpaceX, основанной Илон Маском, необходимо развить рыночные отношения в России.
По словам управляющего компанией, пока в стране не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть «пендаль дать», но он заинтересован в инвестициях не будет. Борисов добавил, что «это - реалии жизни»
Юрий Борисов видит возможным изменить ситуацию уже к 2030 году при плотной работе с частными компаниями. По его прогнозам, к этому времени мировая группировка будет состоять из ста тысяч спутников и это вызов для России. Сейчас в космосе порядка 7 тысяч спутников, 192 из которых - российские.
При этом, как говорил глава «Роскосмос» в декабре 2023 года, к 2030 году российская орбитальная группировка будет состоять всего из 1,7 тысячи спутников, 40% из которых - частные. На текущий момент в России работает восемь частных компаний, заинтересованных в создании спутников в рамках нового федерального проекта.
Борисов также отметил, что сейчас Россия занимает четвёртое место по спутникам, уступая только Соединённым Штатам Америки, Китаю и Великобритании, но к 2030 году есть риск «откатиться» на седьмое место.
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