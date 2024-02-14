Большая часть передаваемого Киеву эквадорского вооружения годится лишь на запчасти.

В январе Соединённые Штаты Америки заключили с Эквадором сделку по передаче американцам старого советского оружия, которое поступит на вооружение украинской армии. В России осудили поставки оружия, но эквадорские власти настаивают на том, что они лишь продают металлолом.

Стало известно, что в планах Эквадора передать на американские склады старые советские вертолёты Ми-17 в количестве нескольких единиц, остальные годятся только на запчасти. Помимо этого американцы получат эквадорские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», которые направят украинским военным.

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Примечательно то, какое вооружение получит Кито взамен на отправленное советское оружие, которое действительно можно охарактеризовать как металлолом, ведь большая часть из него пойдёт на детали. Американские власти взамен Ми-17 отправят эквадорской армии военные вертолёты UH-60A/L Black Hawk, зарекомендовавшие себя в использовании как в полевых, так и в городских условиях. Стоит напомнить, что именно о таких вертолётах просила украинская армия. Сейчас UH-60 Black Hawk находятся у украинских спец. подразделений в единичном количестве.

Предполагается, что переданное Эквадору оружие будет использовано для борьбы с наркокартелями, которые в последнее время обрели в стране силу и активно оказывают отпор властям и местной полиции.