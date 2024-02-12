Он считает, что это лучший вариант для Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с бывшим канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем заявил, что лучшим вариантом для Украины было бы создание на их территориях буферной зоны между Западом и Россией с предоставлением соответствующих гарантий безопасности.

Глава венгерского правительства считает, что нравится это миру или нет, но географическое положение Украины даёт ей только одну хорошую перспективу - стать живой линией разграничения между двумя противоборствующими гегемонами. Иначе, как утверждает Орбан, украинцы попросту потеряют свою страну.

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Что касается евроатлантической интеграции Украины, то, по его словам, Россия никогда не примет членство своего украинского соседа в НАТО и Европейском союзе. При этом, если основываться на словах российского президента Владимира Путина, то Россия никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, но будет чувствовать угрозу, если страна вступит в североатлантический альянс.

Виктор Орбан призвал Европейский союз проявить силу и найти соглашение с Россией, учитывая как европейские, так и российские интересы.