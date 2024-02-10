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Немецкое издание Bild изучило рассекреченное досье Вальдемара Бербок, который приходится действующему министру иностранных дел Германии Анналене Бербок дедушкой. Как оказалось, её родственник был офицером вермахта (Вооружённые силы Третьего Рейха) и разделял идеологию Адольфа Гитлера, отмечался государственными наградами.
В досье говорится, что Бербок служил инженером подразделения по ремонту зенитных орудий будучи военным офицером и симпатизировал идеологии национал-социализма. Помимо этого его отмечали крестом с мечом «За заслуги» в 1944 году.
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Примечательно, что сам Вальдемар Бербок скрывал своё прошлое от близких родственников, в том числе от сына, с которым на фоне этого были конфликты. Дедушка действующего немецкого министра умер в 2016 году в возрасте 103 лет, оставив своим наследникам небольшую книгу, где фигурирует следующая фраза: «Как вам невероятно повезло, что вам не пришлось узнать на практике, что такое война»
Сама Анналена Бербок опровергла, что знала о прошлом своего дедушки. Хотя как-то она упоминала, что её родственнику пришлось пережить войну и бежать в Восточную Германию в январе 1945 года, когда войска Советского союза и Союзников постепенно приближались к немецким городам.
Ещё неделю назад в Бундестаге выступал швейцарский журналист Марсель Райф в память о жертвах национал-социализма, а его речь заставила Бербок расплакаться.