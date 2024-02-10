Министр не знала о прошлом своего родственника.

Немецкое издание Bild изучило рассекреченное досье Вальдемара Бербок, который приходится действующему министру иностранных дел Германии Анналене Бербок дедушкой. Как оказалось, её родственник был офицером вермахта (Вооружённые силы Третьего Рейха) и разделял идеологию Адольфа Гитлера, отмечался государственными наградами.

В досье говорится, что Бербок служил инженером подразделения по ремонту зенитных орудий будучи военным офицером и симпатизировал идеологии национал-социализма. Помимо этого его отмечали крестом с мечом «За заслуги» в 1944 году.

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Примечательно, что сам Вальдемар Бербок скрывал своё прошлое от близких родственников, в том числе от сына, с которым на фоне этого были конфликты. Дедушка действующего немецкого министра умер в 2016 году в возрасте 103 лет, оставив своим наследникам небольшую книгу, где фигурирует следующая фраза: «Как вам невероятно повезло, что вам не пришлось узнать на практике, что такое война»

Сама Анналена Бербок опровергла, что знала о прошлом своего дедушки. Хотя как-то она упоминала, что её родственнику пришлось пережить войну и бежать в Восточную Германию в январе 1945 года, когда войска Советского союза и Союзников постепенно приближались к немецким городам.

Ещё неделю назад в Бундестаге выступал швейцарский журналист Марсель Райф в память о жертвах национал-социализма, а его речь заставила Бербок расплакаться.