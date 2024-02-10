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Nacvark
Отправленная Эквадором в США российская военная техника будет поставлена Украине
Взамен эквадорская армия получил американское оружие.

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Некоторое время назад была информация о возможной сделки по передаче эквадорскими властями Соединённым Штатам Америки российской военной техники взамен на американское оружие, оцениваемое в 200 миллионов долларов. Ещё тогда российские официальные лица предупредили, что оружие из Эквадора предназначено не для американцев а тех, кто умеет им пользоваться, то есть для украинских военных. Однако эквадорские власти сочли, что передача их техники в штаты не военная поставка, а лишь продажа ненужного металлолома.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что между Эквадором и Соединёнными Штатами Америки заключено соглашение о передаче оружия украинскому правительству. Он подчеркнул, что данное решение принято исключительно эквадорскими властями и они рады ему.

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Что касается сроков поставки оружия, американский чиновник отметил, что вопрос ещё рассматривается в Кито и решение принимается местными властями.

Ранее Греция уже получила от Государственного департамента Соединённых Штатов Америки подобное предложение по передаче советского оружия взамен на новое американское суммой до 200 миллионов долларов. Помимо этого стране разрешили закупить американские истребители F-35, о которых они просили.

#украина #сша #эквадор
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