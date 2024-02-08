Содержание радиоактивных веществ оценили в 22 миллиарда беккерелей при норме в 1,5 тысячи беккерелей на литр воды.

В прошлом году АЭС «Фукусима» начала сбрасывать радиоактивную воду в океан после её предварительной очистки, что, по заявлению японских чиновников, вполне обоснованная и безопасная мера. Ещё неделю назад Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) публиковало отчёт, где сброс очищенной воды в океан признали соответствующим международным стандартам.

Однако сейчас появилась информация, которую подтвердил оператор станции компания ТЕРСО, что в океан утекла вода с содержанием радионуклидов прямо с очистных сооружений. Утечка была зафиксирована работником, который во время ночного обхода заметил, что десять из шестнадцати вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.

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По подсчётам оператора станции, в океан утекло порядка 5,5 тонн вод с содержанием радиоактивных веществ на 22 миллиарда беккерелей (400 тысяч на литр воды)

При этом государственная норма сбрасываемой очищенной воды с АЭС «Фукусима» установлена на уровне 60 тысяч беккерелей на литр, а оператор по собственным инструкциям очищает её до уровня менее чем 1,5 тысячи беккерелей на литр.

TEPCO утверждают, что на установленной рядом со сточным каналом точке мониторинга радиоактивный фон не изменился, утечка произошла в отселённой зоне, а грунт, пропитавшийся водой, подлежит изъятию.