Речь об устаревших канадских ракетах CRV7.

Недавно была новость о том, что в Канаде рассматривают передачу Украине ракет малой дальности CRV7, произведённых ещё в 90-х годах и лежащих на складах канадской армии не одно десятилетие. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, в последнее время активизировавшийся в освещении вопроса дефицита боеприпасов у украинской армии, призвал канадское правительство принять положительное решение по передаче ракет. По словам главы украинской разведки, CRV7 можно эффективно использовать как для нанесения ударов с украинских ударных вертолётов, так и с наземных пусковых установок. Более того, Буданов зашёл с точки зрения канадской выгоды, отметив, что если отдать ракеты украинской армии, то канадские налогоплательщики не будут оплачивать очередную утилизацию боеприпасов.

Он также добавил, что вопрос передачи ракет с Канадой уже обсуждался, но решения до сих пор нет.

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Основные опасения канадских властей заключаются в том, что украинские военные могут навредить себе же при использовании устаревших боеприпасов. В частности основной риск заключается в их транспортировке, ведь неизвестно, как поведёт себя ракета, лежавшая на складах не один десяток лет. Помимо этого есть информация, что большая часть канадских ракет - трубы с ракетными двигателями без боеголовок. Однако Кирилл Буданов нашёл и тут что ответить: 8 тысяч ракет, по его данным, в идеальном состоянии, а непригодные к использованию можно попросту разобрать и использовать для производства беспилотников.