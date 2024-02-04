Это позволит не тратить деньги на утилизацию оружия.

Глава Консервативной партии Канады (оппозиция) Пьер Пуальевр потребовал на заседании канадского парламента передать Украине ракеты CRV7, о чём пишет CBC. Он отметил, что выгоднее будет отдать украинской армии боеприпасы, которая воспользуется ими, чем утилизировать их за миллионы долларов налогоплательщиков.

Пресс-секретарь Министерства обороны страны также подтвердил, что в канадском правительстве в действительности рассматривают вопрос передачи Украине канадских ракет. Однако канадские власти считают, что перед тем, как передавать ракеты, нужно уточнить у Украины потребность в них и реальную эффективность.

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На текущий момент на вооружении Министерства обороны Канады более 83 тысяч ракет данного типа, но большая их часть уже без боеголовок. Основная проблема для поставок ракет украинской армии заключается в том, что десятки тысяч ракетных двигателей необходимо будет оснастить боеприпасом перед отправкой, а их серийное производство завершилось ещё в начале 2000-х годов.

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Стоит понимать, что когда идет речь о CRV7, не стоит подразумевать ракету как аналог Storm Shadow или ATACMS, так как она неуправляемая и дальность поражения цели существенно ограничена.