В Палате представителей не оценили двухпартийный законопроект, предполагающий выделение украинским властям 61 миллиард долларов.

Сегодня Сенат обнародовал законопроект о выделении 118 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, финансирования гуманитарной помощи Палестине, проведении операций в регионе Ближнего Востока и Тайваня, укрепления южной границы. Известно, что над документом работала переговорная группа из сенаторов с обеих партий - Республиканской и Демократической, а Белый дом активно шёл на уступки по вопросу пограничной политики. Несмотря на казалось бы компромиссность нового решения, Палата представителей не участвовала в переговорах и, как ожидалась, возмущена предложенным.

Член Палаты представителей Эндрю Клайд от Республиканской партии охарактеризовал новый законопроект как «предательский документ» и призвал сопартийцев не голосовать за его принятие. Лидер республиканского большинства из нижней палаты Стив Скализ также заверил, что новый документ не получит необходимое количество голосов во время голосования.

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Предполагается, что проголосовать в Сенате по законопроекту могут уже 7 февраля. Очевидно, что в этот раз документ будет одобрен, ведь над ним работало обе фракции из палаты. После предстоит голосование в Палате представителей, где ситуация немного сложнее, ведь республиканцы из нижней палаты менее лояльны к Украине и тем более не принимали участие в переговорах. Однако если всё демократическое меньшинство из нижней палаты проголосует «за», то тогда для принятия документа останется порядка 15 - 20 положительных голосов от республиканцев, которые вполне можно достичь.

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В любом случае, текущая версия законопроекта имеет больше шансов на принятие и, скорее всего, является финальной точкой в вопросе оказания помощи Украине. Другого варианта больше дано не будет.