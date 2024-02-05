Европейцы задумались, сможет ли альянс существовать без американцев.

Бывший американский президент Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос малых расходов Европы на НАТО и собственный оборонный сектор, если сопоставить их с затратами Соединённых Штатов Америки. Он также предупреждал европейские страны, что если на них нападут, штаты не придут на помощь, ведь при аналогичной ситуации с американцами, европейцы не смогли бы их защитить.

Издание The New York Times пишет о проведении внутри Европы неофициальных бесед по поводу того, что делать в случае переизбрания Дональда Трампа на пост американского президента и инициации им выхода Соединённых Штатов Америки из североатлантического альянса. Во время своего первого срока политик не решился на такой шаг, но в этот раз неизвестно, что от него можно ожидать.

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Немецкие чиновники обеспокоены, что при таком исходе в Европе настанет новый, сложный и проблемный мир с последствиями для европейской и трансатлантической безопасности. Европа может оказаться не готова возглавить НАТО, в центре которого долгое время находились именно американские власти, а сам альянс состоит больше чем наполовину из сил Соединённых Штатов Америки.