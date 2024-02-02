Американские силы запланировали атаки на объекты ополченцев, спонсируемых Ираном.

Вчера издание CBS News, ссылаясь на официальных американских чиновников, писало, что Соединённые Штаты Америки в ответ на удары по американским военным базам в Ираке планируют ответить на это проиранским силам, атаковав их военные объекты в иракском и сирийском государстве. Под проиранскими силами следует понимать военизированные организации, финансируемые Ираном. В пример можно привести йеменских хуситов «Ансар Аллах», ливанскую «Хезболла» и других, но сейчас акцент идёт на локальных организациях, которые базируются в Ираке и Сирии.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что британские власти не планируют поддерживать Соединённые Штаты Америки в нанесении ударов по объектам проиранских сил, которые могут быть причастны к атаке на американские военные базы. Однако британская армия по-прежнему будет сотрудничать со штатами в борьбе с йеменскими хуситами для обеспечения мирного судоходства в Красном море.

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Помимо этого британский министр призвал Иран продемонстрировать контроль над поддерживаемыми в Ираке и Сирии ополченцами, чтобы избежать широкого регионального конфликта.

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Комментируя тему Ближнего Востока, Шэппс также упомянул Украину, объяснив, что оказание ей помощи немаловажно, ведь за этим наблюдают иранцы, китайцы и северокорейцы.