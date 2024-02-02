По этой причине на Западе не могут просто так отречься от Украины.

В последнее время вопрос оказания финансовой и военной помощи Украине набирает обороты, хотя главный донор страны - Соединённые Штаты Америки - неспособен оказывать поддержку, как это было раньше. Несмотря на это, в Европейском союзе не опасались выделять Украине 50 миллиардов евро, а премьер-министр Германии Олаф Шольц, чья страна лидирует по оказанной помощи украинцам среди европейских стран, призывает Европу усилить свою поддержку украинской армии.

Издание Foreign Affairs пишет, что любой исход, связанный с поражением Украине, может быть воспринят миром, в частности Китаем, как крупнейшее поражение НАТО с глубокими глобальными последствиями для мирового лидерства Соединённых Штатов Америки.

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Журналисты издания утверждают, что Украина нужна НАТО, так как в североатлантическом альянсе осознают пагубность победы России на украинских территориях для европейской безопасности. По этой причине уже этим летом в Вашингтоне могут поставить Украину на чёткий путь к членству в военном блоке, на что рассчитывал украинский президент Владимир Зеленский ещё в прошлом году.

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Что касается требований к Украине по её боеспособности, в текущих условиях украинская армия является самой боеспособной в Европе и при правильно подходе она станет «активом», а не обузой для НАТО.