На этот раз все 27 стран-участников, включая Венгрию, проголосовали «за»

Последние несколько месяцев в Европейском союзе пытались согласовать вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро финансирования, 17 миллиардов из которых будут предоставлены стране в рамках грантов, а 33 миллиарда - кредитных обязательств. Однако Европейский совет долго не мог выделить деньги украинскому правительству, так как Венгрия блокировала голосование. Позже появилась информация, что если и в этот раз премьер-министр страны Виктор Орбан заблокирует данное решение, это будет иметь последствия для венгерского государства.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что вчера на саммите в Брюсселе им удалось утвердить финансирование Украины в течение следующих четырёх лет. На этот раз «за» проголосовали все 27 стран-участников союза, включаю Венгрию, премьер-министр которой был на заседании. Стоит напомнить, что когда европейские страны голосовали за запуск переговоров по членству для Украины, Орбана вежливо попросили покинуть зал заседаний и не мешать.

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По словам европейского чиновника, принятое решение обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. Ещё несколько недель назад была информация, что Орбан может снять своё вето с выделения денег Украине, если голосование по этому вопросу будет проводиться ежегодно в течение следующих четырёх лет. На такую уступку в Европейском союзе не были согласны из-за непредсказуемости финансирования и, как оказалось, удалось обойтись без таких мер.