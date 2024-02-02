Он подчеркнул, что обычно побеждает та сторона, у которой больше оружия.

После того, как Соединённые Штаты Америки оказались неспособны поставлять Украине вооружение, остро встал вопрос боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, которые и до этого было недостаточно. Сейчас ситуация ещё более ощутимая, так как российская армия выпускает куда больше снарядов, чем украинская.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию Bloomberg заявил, что российская армия ежедневно развёртывает на поле боя в три раза больше огневой мощи, чем украинские военные. Таким образом он фактически признал огневое превосходство российских военных в данной ситуации.

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Украинский министр также подчеркнул, что обычно в боевых действиях побеждает та сторона, которая имеет больше оружие и боеприпасов для ведения боя.

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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия может начать новое наступление уже весной этого года, когда российский наступательный ресурс будет исчерпан. Помимо этого он недавно говорил о потребности украинской армии во всех артиллерийских системах и боеприпасах, которые есть у союзников, вне зависимости от их качества, ведь главное лишь количество.