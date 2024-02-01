Украинская армия нуждается в артиллерийских системах и боеприпасах к ним.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью изданию CNN заявил, что украинская армия столкнулась с нехваткой артиллерийских систем и боеприпасов к ним и нуждается в помощи союзников как можно скорее.

По словам главы украинской разведки, годы боевых действий уменьшили количество доступных украинским военным артиллерийских систем, поэтому армия нуждается в них не меньше снарядов, хотя боеприпасы, конечно же, на первом месте из необходимого. Он также подчеркнул, что украинской армии важно не столько качество поставляемых артиллерийских систем, сколько их количество.

реклама

Буданов объясняет, что если ситуацию с беспилотными летательными аппаратами на поле боя Украине удалось «более-менее» уравнять, то артиллерия остаётся проблемой. Помимо этого он бы хотел видеть на вооружении украинской армии американские штурмовики A-10 (производились в 70-80-х годах), которые якобы могут действительно сказаться на ситуации в зоне боевых действий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получат как минимум 21 миллиард евро военной помощи на 2024 год от стран-участников союза. Точная цифра пока остаётся неизвестной.