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Nacvark
Буданов назвал оружие, которое Украине крайне важно сейчас, вне зависимости от его состояния
Украинская армия нуждается в артиллерийских системах и боеприпасах к ним.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью изданию CNN заявил, что украинская армия столкнулась с нехваткой артиллерийских систем и боеприпасов к ним и нуждается в помощи союзников как можно скорее.

По словам главы украинской разведки, годы боевых действий уменьшили количество доступных украинским военным артиллерийских систем, поэтому армия нуждается в них не меньше снарядов, хотя боеприпасы, конечно же, на первом месте из необходимого. Он также подчеркнул, что украинской армии важно не столько качество поставляемых артиллерийских систем, сколько их количество.

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Буданов объясняет, что если ситуацию с беспилотными летательными аппаратами на поле боя Украине удалось «более-менее» уравнять, то артиллерия остаётся проблемой. Помимо этого он бы хотел видеть на вооружении украинской армии американские штурмовики A-10 (производились в 70-80-х годах), которые якобы могут действительно сказаться на ситуации в зоне боевых действий.

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Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получат как минимум 21 миллиард евро военной помощи на 2024 год от стран-участников союза. Точная цифра пока остаётся неизвестной.

#украина #буданов
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