Это будет после того, как Россия завершит свой ход.

Несмотря на аналитику ряда экспертов с Запада, а также рекомендации западных чиновников, вполне вероятно, что Украина начнёт новую наступательную операцию уже весной этого года, о чём стало понятно из заявления начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в рамках национального телемарафона.

По словам главы украинской разведки, сейчас Россия делает свой ход и как только она закончит, тогда начнёт украинская армия.

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Насколько правдивы слова Буданова сложно судить в этой ситуации, учитывая, что Вооружённые силы Украины до сих пор не отошли от летнего контрнаступления, новый законопроект с поправками к мобилизации в украинском парламенте до сих пор не приняли, а на обучение новобранцев нужно куда больше времени. Всё это обострено отсутствием как таковых поставок оружия, серьёзным дефицитом боеприпасов даже для выполнения оборонительных задач.

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Свои крупные наступательные операции Украина закончила ещё летом прошлого года, незначительно продвинувшись на южном направлении. Украинский президент Владимир Зеленский, как и другие чиновники, признали, что ожидали других результатов от многообещающего контрнаступления, слухи о котором шли ещё с февраля 2023 года.