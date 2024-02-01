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Несмотря на аналитику ряда экспертов с Запада, а также рекомендации западных чиновников, вполне вероятно, что Украина начнёт новую наступательную операцию уже весной этого года, о чём стало понятно из заявления начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в рамках национального телемарафона.
По словам главы украинской разведки, сейчас Россия делает свой ход и как только она закончит, тогда начнёт украинская армия.
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Насколько правдивы слова Буданова сложно судить в этой ситуации, учитывая, что Вооружённые силы Украины до сих пор не отошли от летнего контрнаступления, новый законопроект с поправками к мобилизации в украинском парламенте до сих пор не приняли, а на обучение новобранцев нужно куда больше времени. Всё это обострено отсутствием как таковых поставок оружия, серьёзным дефицитом боеприпасов даже для выполнения оборонительных задач.
Свои крупные наступательные операции Украина закончила ещё летом прошлого года, незначительно продвинувшись на южном направлении. Украинский президент Владимир Зеленский, как и другие чиновники, признали, что ожидали других результатов от многообещающего контрнаступления, слухи о котором шли ещё с февраля 2023 года.